По словам Чернышенко, этот показатель на 37% превысил результат 2021 года.

Туристический поток по России в 2024 году превысил 90 млн человек. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на заседании правительственной комиссии по развитию туризма.

По его словам, этот показатель на 37% превысил результат 2021 года. Чернышенко добавил, что Россию посетили 9,7 млн иностранных туристов. Вице-премьер отметил, что успешная реализация нацпроекта позволила продлить его до 2030 года. Он напомнил о необходимости увеличить долю туризма в ВВП с текущих 2,9% до 5%.

Ранее Чернышенко предложил связать доход российских учителей с успехами их учеников.

Фото: pxhere.com (Simon Matzinger)