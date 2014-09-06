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Туристический мастер-план для всей России начали разрабатывать в Петербурге
Сегодня, 15:39
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Туристический мастер-план для всей России начали разрабатывать в Петербурге

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В рамках сессии представители 68 регионов сраны обсудили перспективы отрасли до 2035 года.

В Северной столице прошла форсайт-сессия, направленная на разработку мастер-плана по туризму на всей территории РФ. Мероприятие, организованное проектным офисом "ПроГород", посетили туроператоры из 68 регионов России. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по развитию туризма.

Участники встречи поговорили о перспективах развития туризма в стране до 2035 года. Как подчеркнула замруководителя Ростуризма Елена Лысенкова, на данный момент точками притяжения для путешественников по РФ являются лишь 12 регионов. Мастер-план направлен на то, чтобы найти и другие объекты для продвижения услуг гостеприимства. 

Председатель комитета по развитию туризма Сергей Корнеев добавил, что отрасль является одной из важнейших для экономики Северной столицы. 

Ранее мы сообщили о том, что петербургские отели могут ввести курортный сбор.

Фото: Piter.TV

Теги: комитет по развитию туризма, мастер-план, санкт-петербург, туризм
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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