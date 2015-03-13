Петербургские отели могут ввести курортный сбор

Сбор взымается в нескольких курортных российских городах с весны 2018 года.

Северная столица намерена присоединиться к экспериментальной инициативе по введению курортного сбора. Об этом сообщил вице-губернатор Петербурга Алексей Корабельников в своём Telegram-канале.

Руководитель отметил, что недавно президент РФ Владимир Путин подписал ряд поручений, которые направлены на развитие туристического потенциала городов страны. Петербург уже давно стремится к получению права на курортный сбор, добавил Корабельников.

Отметим, что курортный сбор взымается с туристов в ряде курортных городов страны с весны 2018 года.

Ранее мы сообщили о том, что туроператоры Петербурга и Турции обсудили перспективы сотрудничества.

Фото: Piter.TV