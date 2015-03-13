Петербургские отели могут ввести курортный сбор

Северная столица намерена присоединиться к экспериментальной инициативе по введению курортного сбора. Об этом сообщил вице-губернатор Петербурга Алексей Корабельников в своём Telegram-канале.
Руководитель отметил, что недавно президент РФ Владимир Путин подписал ряд поручений, которые направлены на развитие туристического потенциала городов страны. Петербург уже давно стремится к получению права на курортный сбор, добавил Корабельников.
Отметим, что курортный сбор взымается с туристов в ряде курортных городов страны с весны 2018 года.
Ранее мы сообщили о том, что туроператоры Петербурга и Турции обсудили перспективы сотрудничества.
Фото: Piter.TV
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