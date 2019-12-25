Туроператоры Петербурга и Турции обсудили перспективы сотрудничества

Программу для гостей организовали Комитет по развитию туризма и Городское туристско-информационное бюро.

В среду, 9 ноября, в Северной столице состоялась встреча турецких и петербургских туроператоров. Вместе представители отрасли обсудили потенциал Петербурга по приёму туристов из зарубежных стран. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Как выяснилось, при посещении жители Турции чаще всего руководствуются образовательными и оздоровительными целями. Кроме того, город рассматривают как площадку для проведения деловых мероприятий.

По словам генерального консула Турецкой Республики в Петербурге Озгуна Талу, иностранцы также ценят уникальную культуру и достопримечательности Северной столицы. Во время визита представители туристических компаний посетили знаковые отели города, Государственный Эрмитаж, Исаакиевский собор, Музей Фаберже и музей-заповедник "Царское Село". Программа мероприятий была составлена Комитетом по развитию туризма Петербурга и Городским туристко-информационным бюро.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге обсудили перспективы развития водного туризма.

Фото: Пресс-служба Смольного