Туристический маршрут из Петербурга в Арктику стартовал 1 июля

Его протяженность составляет почти 200 километров.

Первый туристический маршрут из Петербурга к Белому морю "Дорога из Арктики. По следам Петра Великого" стартовал 1 июля, в пятницу, передает телеканал "Санкт-Петербург".

Маршрут разрабатывали ведущие российские ученые и эксперты из городских музеев и Русского географического общества. Его протяженность составляет почти 200 километров. Уже сегодня туристы посетят Шлиссельбург. Затем отправятся в Карелию и Архангельскую область. Участники экскурсии увидят красоты русского севера, древние памятники природы и загадочные лабиринты.

Ранее открытие туристического сезона в Ленобласти стартует в мае. Первое крупное мероприятие сезона – фестиваль "Корюшка идет", который состоится 14 мая в Новой Ладоге.

Фото: phxere