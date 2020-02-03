  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Туристический маршрут из Петербурга в Арктику стартовал 1 июля
Сегодня, 22:18
83
romasdaria Добавить в Яндекс.Новости

Туристический маршрут из Петербурга в Арктику стартовал 1 июля

0 0

Его протяженность составляет почти 200 километров.

Первый туристический маршрут из Петербурга к Белому морю "Дорога из Арктики. По следам Петра Великого" стартовал 1 июля, в пятницу, передает телеканал "Санкт-Петербург". 

Маршрут разрабатывали ведущие российские ученые и эксперты из городских музеев и Русского географического общества. Его протяженность составляет почти 200 километров. Уже сегодня туристы посетят Шлиссельбург. Затем отправятся в Карелию и Архангельскую область. Участники экскурсии увидят красоты русского севера, древние памятники природы и загадочные лабиринты.

Ранее открытие туристического сезона в Ленобласти стартует в мае. Первое крупное мероприятие сезона – фестиваль "Корюшка идет", который состоится 14 мая в Новой Ладоге.

Фото: phxere

Теги: арктика, петербург, туристический маршрут
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии