Открытие туристического сезона в Ленобласти стартует в мае

Первое крупное мероприятие сезона – фестиваль "Корюшка идет", который состоится 14 мая в Новой Ладоге.

В начале мая Ленобласть откроет туристический сезон. Путешественников ждут экскурсии по городам, гастрономические праздники, прогулки по экологическим маршрутам. Об этом сообщила пресс-служба правительства Ленобласти.

Первое крупное мероприятие сезона – фестиваль "Корюшка идет", который состоится 14 мая в Новой Ладоге.

В последние годы Ленобласть также развивает направление агротуризма. Туристы могут посетить различные фермы, там им предложат подоить козу, собрать ягоды и грибы.

Еще одно популярное направление экологического туризма – маршруты по особо охраняемым природным территориям. Одна из самых живописных троп – "Большая Ладожская тропа".

Также регион проведет два кинофестиваля: в августе в Выборге "Окно в Европу", в сентябре в Гатчине "Литература и кино".

С 15 апреля в Петербурге начали работу сезонные точки по продаже корюшки.

Фото: пресс-служба правительства Ленобласти