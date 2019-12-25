Жителям Ленобласти напомнили о возможности получить туристический кешбэк за путешествия до 25 декабря

Для этого необходимо оплатить свой отдых до 10 сентября с помощью карты "МИР". Путешествие должно занять как минимум 4 дня и 3 ночи.

У жителей 47-ого региона остались считанные дни для получения туристического кешбэка на осенние поездки. О такой возможности напомнила пресс-служба правительства Ленинградской области.

Для возвращения части средств за отдых в период с 1 октября по 25 декабря, поездку нужно оплатить до 10 сентября с помощью карты "МИР". Путешествие должно длиться как минимум 4 дня и 3 ночи. Также в администрации региона напомнили, что максимальная сумма кешбэка за поездки составляет 40 тыс. рублей в случае Дальнего Востока и 20 тыс. рублей для остальных регионов страны.

Отметим, что в самой Ленобласти не первый год развиваются разнообразные направления туризма. Путешественники регулярно посещают Выборг, Гатчину, Тихвин, Старую Ладогу, многие выбирают активный отдых за городом.

Ранее мы сообщили о том, что из Ленобласти в подшефный Енакиево прибыли две фуры со спортивным инвентарем.

Фото: пресс-служба правительства Ленобласти