Комитеты по туризму Петербурга и Москвы решили сотрудничать

Так власти обоих регионов решили выбраться из кризиса.

Комитеты по развитию туризма Петербурга и Москвы подписали соглашение о сотрудничестве. По информации "Петербургского дневника", так власти обоих регионов решили выбраться из кризиса, нагнанного пандемией коронавируса.

По словам главы петербургского комитета по туризму Сергея Корнеева, Петербург и Москва привлекают больше всего внимания среди путешественников. До городов удобно добираться, между столицами также отличная транспортная связь, поэтому города являются "крупнейшими поставщиками туристов друг другу". Города могут предложить иностранным путешественникам новые продукты, у обеих столиц есть много идей на этот счет, отметил чиновник.

Глава московского комитета Екатерина Проничева заметила, что сотрудничество столиц началось очень давно, но официально отношения оформили только сейчас.

Также мы сообщали, что Петербург стал самым популярным туристическим направлением на 23 февраля и 8 марта.

Фото: Piter.TV