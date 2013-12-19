Туристическая отрасль Петербурга потеряла более 1 млрд рублей из-за локдауна

Помимо прочего, туристы не могут вернуть деньги за купленные билеты.

Во вторник, 2 ноября, эксперты туристической отрасли в Петербурге оценили ущерб, который был нанесен экономике из-за отмены туров на время нерабочей недели с 30 по 7 ноября, сообщил "Деловой Петербург".

Директор ассоциации "Лига туроператоров Санкт-Петербурга" Кирилла Соколова, всего отменили около 80% туров. В начале многие решили устроить себе каникулы и начали покупать туры в Северную столицу, однако после введения локдауна и системы QR-кодов, туристы попытались вернуть деньги за билеты, но столкнулись с трудностями: РЖД и авиакомпании не считают введение локдауна достаточно весомым поводом для возврата денег за купленные билеты.

По оценкам, ущерб составил более млрд рублей.

Ранее мы писали, что в Петербурге могут продлить ковидные ограничения с 8 ноября.

Фото: pexels​​​​​​