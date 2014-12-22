Продажи петербургских гастрономических брендов выросли на 12% за полгода

Летний туристический сезон в Санкт-Петербурге способствовал росту спроса на продукты местного производства. Как свидетельствуют данные исследования торговой сети "О"КЕЙ", в период с мая по сентябрь 2025 года продажи региональной продукции увеличились на 10-15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Особой популярностью среди гостей города пользуются традиционные петербургские деликатесы. В число гастрономических хитов вошли "сельдь по-царски", пирожные "Ленинградский набор", а также фруктовый мармелад и воздушный зефир. Статистика показывает, что за первые шесть месяцев 2025 года продажи таких кулинарных символов, как корюшка, пышки и пожарские котлеты, выросли на 12%, сообщает turpiter.
Около 65% от общего объема продаж приходится на товары в упаковке с узнаваемой городской символикой. Почти половина туристов (43%) после возвращения домой продолжают заказывать понравившиеся продукты петербургских производителей через интернет. Исследование подтверждает, что каждый третий гость города специально стремится познакомиться с местной гастрономической культурой.
Местные жители также отдают предпочтение продукции региональных производителей, уделяя особое внимание повседневным товарам. Среди наиболее востребованных брендов эксперты отмечают продукцию Пискарёвского молокозавода, хлебобулочные изделия "Каравая", а также товары компаний "Север-Метрополь", "Галактика" и "Карат-Плюс".
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Фото: Piter.TV
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