От прогулок до сувениров: на какие мошеннические схемы попадаются туристы в Петербурге

Эксперты составили список самых популярных мошеннических схем в Северной столице и дали советы по их избеганию.

В Санкт-Петербурге туристы регулярно сталкиваются с мошенническими схемами, предупреждает издание "Бриф24". Эксперты выделили шесть основных способов обмана гостей города.

Первая схема касается лодочных прогулок. На набережных Фонтанки нелегальные продавцы предлагают "эксклюзивные" маршруты за 500 рублей, которые на деле ограничиваются кругами возле технических сооружений без экскурсионного сопровождения. Для защиты рекомендуется приобретать билеты исключительно в официальных кассах причалов.

Вторая распространённая проблема - завышенные цены в кафе около достопримечательностей. В таких заведениях чашка кофе может стоить 600 рублей, а к счёту автоматически добавляют 10% "сервисного сбора". Специалисты советуют всегда проверять меню перед посещением.

Третья схема связана с продажей фальшивых театральных билетов. Возле метро "Гостиный двор" туристам предлагают билеты на "премиальные спектакли", которые оказываются любительскими постановками в отдалённых районах. Для безопасности билеты следует покупать только на официальных сайтах театров.

Четвёртый распространённый обман - такси-аферы. Водители у вокзалов заманивают клиентов низкими ценами, но затем искусственно затягивают маршрут, доводя стоимость поездки до 3-4 тысяч рублей. Эксперты настоятельно рекомендуют пользоваться только лицензированными сервисами.

Пятая схема касается обменных пунктов. Здесь вывешивают привлекательный курс, действительный только для крупных сумм или определённых дней. Во избежание проблем валюту следует менять исключительно в банках.

Шестой вид мошенничества - продажа некачественных сувениров китайского производства по ценам оригинальных изделий. Настоящие русские сувениры лучше приобретать в музейных магазинах или арт-галереях.

Фото: Piter.TV