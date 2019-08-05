Россияне рассказали, сколько денег тратят на еду во время отдыха за границей

Четверть россиян тратит в день от 500 до 1000 рублей на человека.

Большая часть россиян во время поездок за границу считает важным попробовать местную кухню. Более 52% опрошенных заявили, что не экономят на еде в путешествиях. Об этом сообщило РИА Новости.

Так четверть россиян тратит в день от 500 до 1000 рублей на человека, 32% — от 1 тыс. до 2 тыс. рублей в день, 18% — от 2 тыс. до 4 тыс. рублей, а свыше этого диапазона — каждый двадцатый.

Почти все (80%) респондентов отметили, что еда помогает погрузиться им в местную культуру не хуже, чем произведения искусства. К тому же, 42% изучают местные блюда до поездки. Но каждый день питаются в кафе только 10% туристов, 41% посещают такие заведение несколько раз за весь отдых.

Россияне ведутся на тренд "натуральных продуктов".

Видео: YouTube/ Singapore Academy of Corporate Management