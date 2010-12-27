Россияне ведутся на тренд "натуральных продуктов"

Продажи товаров с маркировкой "эко", "био", "без гмо" в разы больше, чем у остальных.

Россияне начали закупаться продуктами, которые содержат надпись "натуральный продукт". Товары с подобной надписью приобретают в разы больше, чем без нее. На данный момент зафиксировано, что средние показатели в категориях готовых завтраков, соков, йогуртов и "натуральных" чипсов значительно превышены. Об этом сообщили аналитики Nielsen. Масштабное исследование затронуло период до апреля 2019 года. Однако, эксперты полагают, что ЗОЖ-тренд может оказаться быстротечным.

Специалисты отмечают, что покупатели сосредотачивают свое внимание также на продуктах, на которых указаны сведения об отсутствии гмо, с надписями "эко" и "био". Сейчас данный сегмент занимает 29 процентов от общих продаж натуральных товаров.

Готовые завтраки стали покупать в среднем на два процента чаще. В денежном выражении - на 7 процентов. Из этого количества 5 и 11 процентов соответственно занимают полезные гранолы и мюсли. Натуральные каши реализуются на 29 процентов больше. Процент покупки фруктовых соков с обозначением натуральности возрос до 22.

Выигрывают также производители чипсов. Пачки, которые не содержат жиров и ГМО покупают в два раза чаще, чем остальные.

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