Организаторы фестиваля "О, да, Еда!" привлекли рестораторов для помощи бездомным

Пожертвовать еду для бездомных людей уже согласились два петербургских ресторана - "Хочу харчо" и Hard Rock Cafe.

В ближайшее время данную идею должны поддержать и в других заведениях. Инициатива фестиваля "О, да, Еда!" заключается в поддержке ресторанами Петербурга Ночного приюта - нового проекта благотворительной организации "Ночлежка".

В доме на 40 спальных мест круглый год любой нуждающийся сможет переночевать в тепле и безопасности, поужинать и набраться сил. Поставкой пищи для приюта и займутся друзья и участники фестиваля "О, да, Еда!".

"В наше время трудно представить, что есть люди, для которых остро стоит вопрос ночлега и тарелки горячей еды. Спасибо большое организаторам фестиваля "О, да Еда!" и ресторану "Хочу харчо" за отзывчивость! С их помощью ежедневно 40 человек смогут ужинать и набираться сил в Ночном приюте", — заявила координатор проектов "Ночлежки" Елена Бонштедт.

Ранее Piter.TV сообщал об открытии Ночного приюта у станции метро "Обухово".

Фото: homeless.ru