Туристы из Петербурга застряли в аэропорту Китая на 12 часов

Их заставили купить билеты за собственные деньги, отказав в посадке на заранее купленный рейс.

Десять петербуржцев не могли вылететь из Китая в течение 12 часов. По данным пострадавших, их держали "в заложниках" в аэропорту города Сиань. При этом, людям разрешили купить новые авиабилеты и улететь в запланированные страны: Бали, Филиппины и Таиланд.

Отметим, что путешественники не собирались лететь в на отдых через Китай: самолет неожиданно для них совершил посадку в китайском городе. Транзитные визы пассажирам предоставить отказались. им предоставили выбор: либо депортация на Родину, либо покупка билетов за собственные деньги. Полдня туристы провели в небольшой комнатке с тремя охранниками. Пострадавшие отметили, что их даже не отпускали в одиночку посетить уборную.

Граждане России рассказали, что обращение в консульство России, а также туристическую фирму, через которую покупались билеты, результата не дали. Рейсы, которыми должны были улететь туристы отправились по маршруту без них вовремя.

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Фото: Piter.tv