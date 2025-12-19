Туристы из Петербурга больше суток ждут вылета с Кубы из-за поломки самолета

Рейс в Россию, который должен был состояться в пятницу, несколько раз переносили. Новая попытка запланирована на вечер 24 января.

Группа российских туристов, преимущественно из Санкт-Петербурга, застряла на Кубе из-за многократной задержки авиарейса. Как сообщила пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ), пассажиры уже более суток находятся в зарубежном аэропорту в ожидании вылета домой.

По информации РСТ, причиной срыва рейса, первоначально запланированного на пятницу, 23 января, стала техническая неисправность воздушного судна. Авиакомпания-перевозчик предприняла несколько попыток организовать вылет, но все они оказались неудачными.

Новая попытка вылета запланирована на вечер пятницы, 24 января, по местному времени Кубы. "Трансфер пассажиров из отелей в аэропорт организуют в 15:00, а вылет запланирован на 18:00", — уточнили в пресс-службе РСТ. При этом в союзе отметили, что точное время вылета пока неизвестно и ситуация может измениться.

РСТ находится на связи с туристами и авиакомпанией, оказывая содействие в разрешении ситуации. Пассажирам, согласно законодательству, должны быть предоставлены питание и прохладительные напитки в зависимости от времени задержки, а при задержке более 8 часов — также размещение в гостинице.