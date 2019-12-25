Туристы из Петербурга часами ждут вылета из Шарм эль Шейха без информации

Пассажиры Air Cairo сообщают об ухудшении условий ожидания в аэропорту Египта.

Десятки петербургских туристов, включая детей и беременных женщин, уже много часов остаются заблокированы в аэропорту Шарм-эль-Шейха после задержки рейса SM 901 авиакомпании Air Cairo, выполнявшего перелет для туроператора Fun Sun, при этом новое время вылета до сих пор не объявлено.

По сообщению пассажиров, рейс SM 901 авиакомпании Air Cairo, который должен был доставить туристов в Санкт-Петербург, был отложен на неопределенный срок. На онлайн-табло аэропорта Пулково указано, что самолет, ожидавшийся в 5:00 утра 14 ноября, перенесен на 21:20. Из-за этого изменилось расписание и обратного рейса. Туристы рассказали, что переносы вылета происходили несколько раз. Затем пассажирам сообщили о замене воздушного судна по "причинам безопасности".

Часть пассажиров сообщила, что сотрудники аэропорта пытаются вывести людей на "мнимые автобусы" и отправить в "мнимые отели", не предоставляя точной информации о времени вылета. Путешественники отмечают, что ясности относительно дальнейших действий нет.

Утром 14 ноября туристы заявили об отсутствии новых данных о вылете. В бизнес-зале, по их словам, начались перебои с едой и питьевой водой. Представителей авиакомпании они не видят. В консульском отделе рекомендовали пассажирам решать вопросы напрямую с Air Cairo.

Фото: Telegram / Северо-Западная транспортная прокуратура