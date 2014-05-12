Туристы из Хургады в Петербург провели девять часов в Шереметьево

Пассажиры рейса, следовавшего в Петербург, столкнулись с многочасовой задержкой в московском аэропорту из-за ограничений на прием воздушных судов.

Возвращение петербургских туристов из египетской Хургады обернулось длительным ожиданием. Пассажиры рейса, который должен был приземлиться в Пулково, с раннего утра 23 марта остаются в московском аэропорту Шереметьево.

Воздушное судно Airbus 320 авиакомпании AlMasria Universal Airlines совершило посадку в столичной гавани около трех часов ночи. По информации отраслевого портала, общее время нахождения на борту составило девять часов, тогда как сам перелет занял всего шесть. Люди вынуждены были оставаться в салоне практически вдвое дольше запланированного.

Как пояснили в авиационных службах, аэропорт Пулково возобновил работу по приему и отправке рейсов только около девяти часов утра. Это стало возможным после согласования с уполномоченными органами и корректировки временных ограничений, действовавших в воздушном пространстве.

По словам путешественников, в течение утра им предоставили воду, сок и булочки с колбасой. Санитарные комнаты на лайнере функционировали в штатном режиме. Сначала представители аэропорта сообщили о готовности принять пассажиров, однако позднее уведомили, что занимаются подбором мест для размещения в гостиницах. Отсутствие сотрудников на борту в течение некоторого времени вызывало тревогу у ожидавших людей.

Фото: Piter.TV