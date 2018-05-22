Суд запретил петербургскому летчику полеты после шоу над пляжем в Коккорево

Невский районный суд удовлетворил иск прокуратуры к пилоту, который летал на самолете ТР-301 на высоте 10–15 метров над отдыхающими. Мужчине запретили управлять воздушным судном до прохождения врачебно-летной экспертизы.

В Петербурге суд вынес решение по делу пилота, устроившего опасные маневры над пляжем в деревне Коккорево летом прошлого года. Как сообщили в объединенной пресс-службе городских судов, инцидент произошел 12 июля 2025 года.

Мужчина взлетел на самолете ТР-301 с посадочной площадки Щеглово. Отклонившись от плана полета на два километра, он направился в сторону пляжа, где летал на сверхнизкой высоте 10–15 метров, раскачивая крылом из стороны в сторону. При этом пилот не проходил обязательную врачебно-летную экспертную комиссию, хотя осознавал запрет на осуществление полетов, и действовал по указанию другого лица.

Прокуратура подала иск с требованием признать полет незаконным и запретить мужчине управлять воздушными судами до получения всех необходимых документов. Ранее в отношении него возбудили уголовное дело по статье 267.1 УК РФ за действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспорта. Суд полностью удовлетворил требования истца.

Фото: pxhere