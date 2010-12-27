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Двое таджиков обокрали туриста из Японии на Лиговском проспекте
Сегодня, 14:07
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Cherepanov

Двое таджиков обокрали туриста из Японии на Лиговском проспекте

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Они вытащили из кармана брюк жителя Хиросимы дорогой мобильник.

В четверг, 15 августа, у дома №41 на Лиговском проспекте обокрали туриста из Японии. Преступники вытащили из кармана брюк жителя Хиросимы мобильный телефон стоимостью 1150 долларов. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Японец заметил пропажу около 22:00 и отправился в полицию. По горячим следам оперативники задержали двух граждан Таджикистана в возрасте 23 и 44 лет. Следователи возбудили уголовное дело за покушение на кражу и отпустили мигрантов на свободу.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что полицейские задержали одного из нападавших на продуктовый магазин.

Фото: Pixabay

Теги: в петербурге обокрали японца, криминал спб, лиговский проспект, преступление спб
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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