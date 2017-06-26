Британец сломал себе шею в аквапарке при съезде с горки вниз головой

Врачи говорят, что он никогда не будет ходить, а возможно, и просто двигаться.

Британский турист сломал себе шею, когда съезжал с горки головой вперед. Об этом сообщил Daily Mail.

Инцидент с 23-летним Дэвидом Бриффотом произошел еще 8 июля в аквапарке Aqualandia в испанском городе Бенидорм. Он вместе со своей девушкой решил съехать с горки головой вперед, но при входе в воду Дэвид наклонил голову и сломал шею. Его девушка приземлилась удачно.

Когда британец пришел в себя, то сказал, что не чувствует ног. Сейчас он находится в больнице и подключен к аппарату жизнеобеспечения. Врачи говорят, что он никогда не будет ходить, а возможно, и просто двигаться.

В ближайшее время ему сделают операцию, которая поможет дышать самостоятельно. И установят два болта в позвоночник.

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Фото и видео: Daily Mail