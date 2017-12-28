Турист из России утонул во Вьетнаме

Появились подробности трагедии.

Из Нячанга во Вьетнаме пришли печальные известия: утонул турист из России, купаясь с друзьями в море.

Сейчас во Вьетнаме и соседних странах бушует ураган "Тембин". Ростуризм предостерегал россиян о поездках в эти страны на период разгула стихии. На пляжах Вьетнама и в частности Нячанга местные власти установили знаки о запрете купания из-за шторма. Сотрудники спасательных служб обходили неоднократно побережье и самолично предупреждали о запрете купания. Но 4х друзей из России это не остановило.

Мужчины отплыли от берега на 100 метров, и там их подхватил вихревой поток. Местные спасатели поспешили на помощь утопающим и смогли спасти 3х мужчин. Одного из них, 33-летнего Владислава Шаролова, найти не смогли. Его тело было обнаружено только спустя несколько часов.

Видео: YouTube