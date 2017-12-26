Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Новости России
Россиян просят не ездить в Таиланд и Вьетнам из-за угрозы обрушения тайфуна
Сегодня, 13:39
0
lesjasap
438

Россиян просят не ездить в Таиланд и Вьетнам из-за угрозы обрушения тайфуна

0
 
 

Ростуризм предупредил туристов об опасности путешествий в районы Вьетнами и Таиланда.

Ведомство Ростуризма предупреждает российских туристов об опасности посещения Вьетнама и Таиланда. На эти страны надвигается мощный тайфун “Тембин”. Об этом сообщает "Петербургский дневник".
 
Стихия уже обрушилась на побережье Филиппин. Специалисты ожидают, что сегодня “Тембин” дойдет до Вьетнама и приблизится к Таиланду. Сообщается, что от тайфуна в период с 20 декабря погибло 208 человек, еще 164 объявлены пропавшими без вести. Власти государств, в которых бушует непогода, эвакуировали 70 тысяч человек из зоны риска. Скорость вихря достигает до 150 километров в час.
Теги: вьетнам , опасность , поездка , путешествия , ростуризм , таиланд , тайфун , тембин , туризм
Категории: Новости России

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5