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Турист из России сорвался со смотровой площадки в Гагре
Сегодня, 15:26
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Турист из России сорвался со смотровой площадки в Гагре

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Мужчина из Воронежской области смог выжить.

Турист из России сорвался со смотровой площадки в Гагре. Об этом рассказали представители абхазского управления экстренного ведомства. В настоящее время пострадавший госпитализирован в местную больницу.

Житель Воронежа, 29-летний Сергей Пучков накануне поздно ночью сорвался со смотровой площадки в Гагре и кубарем скатился не менее 100 метров с обрыва к морю.

пресс-служба ГУ МЧС по Абхазии

Установлено, что сотрудники поисково-спасательного отряда смогли переправить пострадавшего россиянина с труднодоступной территории побережья к городскому пирсу. После этого травмированный мужчина был передан в руки медиков. У пациента зафиксированы многочисленные повреждения. Сейчас гражданин РФ помещен в Гагрскую городскую больницу.

Российский турист погиб у Шакуранского водопада в Абхазии, сорвавшись с 40-метровой высоты.

Фото: Pixabay.com

Теги: абхазия, воронежская область, гагра, смотровая площадка, турист
Категории: Новости России, Происшествия, Лента новостей, Тема дня,

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