Мужчина из Воронежской области смог выжить.

Турист из России сорвался со смотровой площадки в Гагре. Об этом рассказали представители абхазского управления экстренного ведомства. В настоящее время пострадавший госпитализирован в местную больницу.

Житель Воронежа, 29-летний Сергей Пучков накануне поздно ночью сорвался со смотровой площадки в Гагре и кубарем скатился не менее 100 метров с обрыва к морю. пресс-служба ГУ МЧС по Абхазии

Установлено, что сотрудники поисково-спасательного отряда смогли переправить пострадавшего россиянина с труднодоступной территории побережья к городскому пирсу. После этого травмированный мужчина был передан в руки медиков. У пациента зафиксированы многочисленные повреждения. Сейчас гражданин РФ помещен в Гагрскую городскую больницу.

Российский турист погиб у Шакуранского водопада в Абхазии, сорвавшись с 40-метровой высоты.

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