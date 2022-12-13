В Петербурге вырос спрос на туры по раннему бронированию

Горожане по-прежнему выбирают в качестве направлений Турцию, Египет, ОАЭ или Таиланд.

Петербуржцы проявляют всё больший интерес к путёвки по раннему бронированию, при этом спрос на туры по-прежнему находится на низком уровне, а их стоимость растёт. Об этом пишет "Деловой Петербург".

Наиболее выгодные билеты можно приобрести по "горячим турам", либо забронировать путёвку за 3 или 6 месяцев. Наибольшим спросом среди горожан традиционно пользуется Турция. Средняя стоимость путёвки в страну составляет около 238 тыс. рублей. По данным туроператора Fan&Sun, круглый год приобретаются билеты в ОАЭ и Египет.

С 2023 года к списку популярных направлений добавился Таиланд, стоимость тура туда составляет 109 тыс. рублей. В ОАЭ можно отправиться почти за 100 тыс.рублей.

Ранее мы сообщили о том, что число гостиничных номеров зарубежных компаний в Петербурге сократилось на треть.

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