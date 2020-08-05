Камера видеонаблюдения засняла драку около пляжа Момо, в которой пострадала Дарья Кирилюк.

Турецкое СМИ опубликовало видео драки с участием украинской топ-модели. Журналисты из Snob Magazin разместили запись с камеры видеонаблюдения, на котором виден инцидент, произошедший с Дарьей Кирилюк на курорте Чешме на Эгейском море.

Ранее украинская модель писала в Instagram о том, что стала жертвой нападения. Она объяснила, что ее вместе с подругами избили охранники на пляже Момо. Пострадали четыре человека. Администрация пляжа заявила, что конфликт произошел вне территории пляжа, поэтому сотрудники не имеют отношения к драке.

В СМИ уточнили, что на видео заснята потасовка нескольких человек. В Турции предположили, что девушку мог избить ее молодой человек. Сама Дарья Кирилюк рассказала, что ее возлюбленный никогда ее не бил.

У меня был посттравматический стресс от того, что меня избили в Момо. Это безумие! Мой парень пытался меня успокоить! Дарья Кирилюк, украинская модель

Видео: Youtube/snob magazin