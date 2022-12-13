Турецкий подрядчик продал акции оператора трассы M-11

Компания IC Ictas являлась генподрядчиком строительства седьмого и восьмого этапов трассы. Проект был завершён ещё в 2019 году.

Подрядчик IC Ictas (Турция) продал акции компании "Магистраль двух столиц", которая выступает оператором трассы М-11 Москва – Санкт-Петербург. Об этом пишет сообщает РБК со ссылкой на данные ЕГРЮЛ.

Изначально турецкая компания контролировала 10,5% акций при помощи входящего в неё "Русмостстроя", однако начиная с 3 марта эта досталась гендиректору "Магистрали двух столиц" Алексею Никифорову. По данным пресс-службы организации, продажа доли состоялась в связи с окончанием работ.

Напомним, что IC Ictas являлась генподрядчиком строительства седьмого и восьмого этапов трассы. Проект был завершён ещё в 2019 году, однако ранее подобных шагов предпринято не было. Представители "Магистрали двух столиц" не стали уточнять сумму сделки.

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Фото: "Магистраль двух столиц"