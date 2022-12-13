Здание автосалона на Пулковском шоссе реконструировали в универсам

Госстройнадзор выдал разрешение на ввод торгового объекта в эксплуатацию.

Госстройнадзор Северной столицы выдал разрешение на ввод в эксплуатацию универсама в доме 40 по Пулковскому шоссе. Об этом пишет "Деловой Петербург".

С 2002 года строительство здания осуществляла компания "Евро-моторс Пулково". Позже там был открыт салон Ford, а затем, в 2008 году, "Евро-моторс" вошла в состав ГК "Евросиб". Здание приспособили под сервисный автоцентр.

Разрешение на проведение реконструкции здания под торговый объект удалось получить в 2019 году. Работы выполнила компания "Светлый путь". Общая площадь универсама превысила 40 тыс. кв.м.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге ищут подрядчика для проведения реконструкции Главпочтамта.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)