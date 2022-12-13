В Петербурге ищут подрядчика для проведения реконструкции Главпочтамта

Концепцию использования здания полностью пересмотрят.

Концепцию использования здания Главпочтамта в Петербурге пересмотрят с приходом нового подрядчика. Решение приняли совместно с представителями АО "Почта России". Об этом пишет "Деловой Петербург", ссылаясь на данные КГИОП.

Помимо самого объекта, работы затронут 2 корпуса усадьбы Михаила Ломоносова и Дом культуры работников связи на Большой морской улице. Исторический облик Главпочтамта намерены сохранить. Отметим, что изначально за концепцию отвечало московское ООО "Кляйневельт архитектен". Компания получила за работу 7 млн рублей, однако позже выяснилось, что в представленной ей документации не оказалось письменных подтверждений согласования разработки проекта со Смольным. У городского правительства при этом нет принципиальных возражений на этот счёт.

Также в КГИОП остались недовольны тем, что "Кляйневельт архитектен" не подтвердила на соответствие реконструкции трёх объектов законодательству. В связи с этим, "Почта России" решила расторгнуть контракт с подрядчиком и выдвинула ему финансовые претензии на 1,4 млн рублей. Со стороны столичного подрядчика также поступило требование о неустойке в размере 5 млн рублей. В итоге суд был проигран "Почтой России".

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Фото: Piter.TV