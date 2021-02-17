Турецкий холдинг Rönesans продал свои петербургские активы за 4,5 млрд рублей

Несмотря на продажу части активов, Rönesans остается крупным владельцем коммерческой недвижимости в Петербурге.

Турецкая компания Rönesans заработала примерно 4,5 миллиарда рублей от продажи своей недвижимости в Санкт-Петербурге в минувшем году, согласно данным издания "ДП".

Так, бизнес-центр Renaissance Forum и отель Crown Plaza общей площадью 20,3 тысячи квадратных метров, расположенные на Лиговском проспекте, 61, были приобретены фирмой "Инновации и развитие", связанной с семьей покойного миллиардера Евгения Пригожина, за 2,687 миллиарда рублей. Кроме того, ООО "Леста Геймс Эдженси" приобрело бизнес-центр Renaissance Pravda площадью 28,1 тысячи квадратных метров на Херсонской улице, 12-14, за 2 миллиарда рублей.

Несмотря на продажу части активов, Rönesans остается крупным владельцем коммерческой недвижимости в Петербурге. Среди принадлежащих ей объектов находятся бизнес-центры на улицах Марата, Смолячкова, Шателена и 2-й Советской, а также на Владимирском проспекте и Введенском канале.

По мнению экспертов рынка, турецкий холдинг готов расстаться и с другими своими активами в Северной столице, хотя и не торопится с этим. Проданные объекты были реализованы по рыночным ценам.

Ранее мы сообщили о том, что "Кронштадские бани" не работают из-за накопившегося долга в 3,4 млн рублей.

Фото: crownhotelspb.ru