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"Кронштадские бани" не работают из-за накопившегося долга в 3,4 млн рублей
Сегодня, 9:12
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

"Кронштадские бани" не работают из-за накопившегося долга в 3,4 млн рублей

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Возобновление подачи энергоресурса будет произведено после погашения накопленной перед поставщиком задолженности.

В связи с накопившейся задолженностью компания "Петербургтеплоэнерго" приостановило подачу ресурса АО "Кронштадтские Бани" с 25 марта 2025 года. Сумма просроченной дебиторской задолженности предприятия составила 3,4 млн рублей, сообщили в пресс-службе "Петербургтеплоэнерго".

Как отметили в Петербургтеплоэнерго, представителям банного комплекса неоднократно направлялись уведомления о необходимости погасить образовавшуюся задолженность с предупреждениями о последствиях, которые могут возникнуть в случае ее неоплаты. Возобновление подачи энергоресурса будет произведено после погашения накопленной перед поставщиком задолженности.

Также "Петербургтеплоэнерго" отмечает, что может применить все законные меры по взысканию задолженности, включающие обращение в суд, что для должника чревато дополнительными расходами в виде начисленных пеней и оплатой госпошлины, которая в сентябре прошлого года возросла в 10 раз.

Фото: ВКонтакте/ Баня | Кронштадт|Ломоносов|Петергоф|Стрельна

Теги: баня, кронштадские бани
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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