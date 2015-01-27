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Турецкий бренд одежды сменил британский Mark & Spencer в ТРК Петербурга
Сегодня, 19:23
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Турецкий бренд одежды сменил британский Mark & Spencer в ТРК Петербурга

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В 2023 году на рынок России выйдут более премиальные бренды из Турции  — Ipekyol, Twist и Machka.

В ТРК "Лето" на Пулковском шоссе открылся турецкий бренд одежды Koton. Он сменил ушедший из России британский бренд Mark & Spencer.

В турецком магазине предлагают мужскую, женскую и детскую одежду, а также аксессуары. Известно, что в 2023 году на рынок России выйдут более премиальные бренды из Турции  — Ipekyol, Twist и Machka.

Ранее выборгские таможенники пресекли незаконный ввоз 70 предметов одежды из Финляндии. Мужчина, постоянно проживающий в Иматре (Финляндия), пояснил, что хотел продать вещи в РФ. При этом данные товары он не задекларировал в письменной форме.

Фото: Pietr.tv
 

Теги: британские бренды, одежда
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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