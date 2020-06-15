Турецкий МИД озвучил причину переноса переговоров с Лавровым

Накануне МИДы двух стран провели телефонный разговор.

Турецкий МИД Мевлют Чавушоглу озвучил причину переноса переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым. Об этом сообщает портал InternerHaber.

Чавушоглу отметил, что Турция и Россия находятся на разных сторонах. Однако, он не видит кризиса в отношениях. Дипломатами было принято решение отложить встречу. Работа над перемирием в Ливии продолжается. Этого требуют турецкий и российский президенты. МИД Турции подчеркнул, что несколько встреч не принесли желаемого результата по данному направлению.

Напомним, что 10 июня российский лидер Владимир Путин и турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган пообщались по телефону по поводу ситуации в Ливии. Оба политика осознают, что нужно добиваться немедленного прекращения огня. Путин и Эрдоган считают, что нужно возобновлять в стране процесс мирного урегулирования.

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что МИД РФ высказался по делу осужденного за шпионаж Уилана.

Видео: Twitter/TRT Haber Canlı