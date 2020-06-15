МИД РФ высказался по делу осужденного за шпионаж Уилана

В Москве считают абсурдным обвинения в затягивании процесса.

МИД РФ высказался по делу осужденного за шпионаж Пола Уилана. Комментарий министерства опубликован на сайте ведомства.

Уилан изучал материалы дела "без особой спешки сентября прошлого года по март нынешнего". В ведомстве напомнили о гуманных условиях заключения под стражу. Задержанный получил всю необходимую медпомощь. Врачи даже провели хирургическую операцию. Также представители министерства вспомнили, что в Соединенных Штатах за подобные деяния предусмотрено от 10 лет тюрьмы до пожизненного.

Напомним, что сегодня, 15 июня Мосгорсуд приговорил Уилана к шестнадцати годам колонии строго режима. Его обвинили в шпионаже. Дело Уилана рассматривалось в закрытом режиме.

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что неизвестный обстрелял полицейских на Ленинском проспекте в Москве.

Видео: Youtube/AP Archive