Турция потребовала объяснений от российских пилотов, тушивших пожары

Данные самолёты получили прозвище "Огненный орёл".

Турция потребовала объяснений от российских пилотов самолетов-амфибий Бе-200ЧС. Их арендовали для тушения лесных пожаров. Об этом пишет газета Milliyet.

Данные самолёты получили прозвище "Огненный орёл". Вечером 28 сентября их использовали для тушения лесных пожаров рядом с одним из районов Антальи.

Журналисты указывают, что после забора воды данные самолёты довольно близко подлетели к жилым домам, чем серьёзно напугали жителей.

Региональное управление лесного хозяйства обратилось к пилотам за разъяснениями их действий.

Ранее Армения рассказала о полетах турецких F-16 в зоне карабахского конфликта.

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