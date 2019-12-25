Турция потребовала объяснений от российских пилотов, тушивших пожары

Турция потребовала объяснений от российских пилотов самолетов-амфибий Бе-200ЧС. Их арендовали для тушения лесных пожаров. Об этом пишет газета Milliyet.
Данные самолёты получили прозвище "Огненный орёл". Вечером 28 сентября их использовали для тушения лесных пожаров рядом с одним из районов Антальи.
Журналисты указывают, что после забора воды данные самолёты довольно близко подлетели к жилым домам, чем серьёзно напугали жителей.
Региональное управление лесного хозяйства обратилось к пилотам за разъяснениями их действий.
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Фото: pixabay.com
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