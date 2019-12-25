Военные расчищают территорию около трассы М4.

Турция перебросила спецназ на юг Идлиба. Об этом сообщили сирийские журналисты. По данным местных СМИ, операция Анкары состоялась несколько дней назад. Очевидцы рассказали о том, что видели специальные подразделения Вооруженных сил Турции на юге страны.

Журналисты предположили, что усиление связано с обеспечением доступа к стратегически важному объекту - трассе М4. Другие источники утверждают, что силы Турции могут готовить провокации против правительственных сил Сирии и российских военных.

На данный момент официальные представители Турции не прокомментировали переброску войск на юг Сирии. Журналисты рассказали, что идет зачистка территории около дороги М4, чтобы предоставить доступ к объекту для сил России.

Напомним, что с момента заключенных лидерами России и Турции договоренностей прошло около полутора месяцев.

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