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Турция обязалась нейтрализовать препятствующих патрулированию боевиков

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Военные Эрдогана нейтрализуют группировки, мешающие коридору безопасности на трассе М4.

Турция обязалась нейтрализовать препятствующих патрулированию боевиков. Об этом заявили в российском Центре примирения враждующих сторон в Сирии.

Военные Анкары в ближайшее время проведут мероприятия по ликвидации угрозы. Они рассказали, что перед армией Эрдогана стоит задача нейтрализовать радикальные экстремистские группировки. Турция намерена обеспечить свободное передвижение колонн патруля с РФ на трассе М-4, которая является стратегически важным объектом. Стороны должны создать коридор безопасности на протяжении определенного участка дороги.

Совместное патрулирование Турции и России  в Идлибе закреплено соглашением президентов стран 5 марта. Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган подтвердили приверженность договоренностями и "астанинскому формату". 

В Минобороны сообщили о провокациях боевиков против патруля в Идлибе.
 

Теги: патруль, турция
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости Сирии,

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