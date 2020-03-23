Военные Эрдогана нейтрализуют группировки, мешающие коридору безопасности на трассе М4.

Турция обязалась нейтрализовать препятствующих патрулированию боевиков. Об этом заявили в российском Центре примирения враждующих сторон в Сирии.

Военные Анкары в ближайшее время проведут мероприятия по ликвидации угрозы. Они рассказали, что перед армией Эрдогана стоит задача нейтрализовать радикальные экстремистские группировки. Турция намерена обеспечить свободное передвижение колонн патруля с РФ на трассе М-4, которая является стратегически важным объектом. Стороны должны создать коридор безопасности на протяжении определенного участка дороги.

Совместное патрулирование Турции и России в Идлибе закреплено соглашением президентов стран 5 марта. Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган подтвердили приверженность договоренностями и "астанинскому формату".

В Минобороны сообщили о провокациях боевиков против патруля в Идлибе.

