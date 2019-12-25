Он ожидает от президента страны Владимира Зеленского решения о штурме полуострова.

Экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов выразил готовность лично штурмовать Крым. Об этом он заявил 24 июля в беседе с изданием "Цензор.net".

По его словам, он ожидает от президента страны Владимира Зеленского решения о штурме полуострова.

Нынешнему президенту дать ответ на эти вопросы будет гораздо сложнее. Если он вдруг решит наступать — я буду в первых рядах штурмового батальона. Александр Турчинов, экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины

Он отметил, что ранее давал объяснения следствию о том, почему в Крыму не была проведена наступательная операция.

Ранее на Украине призвали к "ползучему наступлению" на Донбассе.