Турчак призвал сенаторов лично включиться в реализацию программы по капремонту школ

В Совете Федерации рассказали о планах по ремонту 1 530 школ в 72 регионах страны.

Первый вице-спикер верхней палаты российского парламента, секретарь генерального совета "Единой России" Андрей Турчак призвал коллег из Совета Федерации лично подключиться к реализации программы политического движения и Министерства по просвещению, связанного с капитальным ремонтом школ. Сенатор подчеркнул, что в 2023 году мероприятия запланированы в 1 530 школах в 72 регионах страны. А контракты с компаниями-подрядчиками должны быть подписанными не позже, чем 20 марта. На текущий момент договоренности достигнуты уже по 1 100 объектам.

Прошу комитет по науке, образованию и культуре взять на контроль ситуацию в отстающих регионах, а всех сенаторов - лично включиться в работу по реализации программы. Андрей Турчак, сенатор РФ

Андрей Турчак обратил внимание сенаторов на то, что есть целый ряд субъектов, в которых конкурсные процедуры запущены с большим опозданием. Он пояснил, что с этого момента обычно начинаются проблемы в реализации проектов. Он призвал не допускать нарушения сроков капремонта учебных учреждений, чтобы дети смогли с 1 сентября вернуться в отремонтированные классы.

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Фото и видео: Совет Федерации