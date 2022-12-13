СФ поддержал кандидатуру Найды на пост военного прокурора ОГВ

Ранее кандидатуру одобрили профильные комитеты Совета Федерации.

На пленарном заседании Совета Федерации российские сенаторы поддержали кандидатуру военного прокурора Черноморского флота Алексея Найды на должность военного прокурора Объединенной группировки войск (ОГВ). Об этом стало известно днем 15 марта. Днем ранее эту кандидатуру также поддержали специалисты из профильных комитетов верхней палаты парламента по конституционному законодательству и государственному строительству, по обороне и безопасности.

Напомним, что Алексей Найда родился в 1974 году. С 1996 года россиянин работал в органах военной прокуратуры, а с 2019 года получил должность военного прокурора Черноморского флота. Мужчина имеет звания заслуженного и почетного работника прокуратуры страны. Напомним, что согласно пунктам Конституции России, президент РФ назначает на значимые должности после консультаций с Советом Федерации и освобождает от них генерального прокурора, его заместителей, прокуроров субъектов РФ и приравненных к ним прокуроров военных и других специализированных структур.

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Фото и видео: Совет Федерации