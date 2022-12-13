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В России может появиться центр парирования космических угроз

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Анатолий Нестечук заметил, что сейчас в стране такого центра нет.

В России может появиться информационно-аналитический центр парирования космических угроз. Соответствующее заявление в ходе выступления на круглом столе "Стратегическая оборонная инициатива" в верхней палате парламента сделал начальник Военно-космической академии имени Можайского генерал-майор Анатолий Нестечук. Эксперт пояснил коллегам, что на территории страны ыедется подготовка к формированию такой структуры. Специалист видит необходимость оперативного выявления и ликвидации опасности в космическом пространстве.

Необходимость обуславливают потребность в создании в масштабе страны единого центра, который будет аккумулировать, получать, анализировать и выдавать любым потребителям всю необходимую информацию по космической обстановке.

генерал-майор Анатолий Нестечук

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Фото и видео: Совет Федерации

Теги: анатолий нестечук, космос, милитаризация космоса, спутник
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России, Мировые новости,

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