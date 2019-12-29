В Швеции ходатайствуют о задержании предполагаемого преступника.

Тумсо Абдурахманов опознал нападавшего по фото в Facebook. Ранее на блогера, который проживает в Европе, напали. О преступлении стало известно вечером 26 февраля.

Прокуратура шведского города Евле подала ходатайство об аресте 29-летнего Руслана Мамаева. Об этом сообщили журналисты из "Русской службы Би-би-си". Предположительно причиной могла стать критика россиянина в адрес Рамзана Кадырова. Нападающий представился полицейским и пробрался в квартиру жертвы. Спящего блогера попытались убить при помощи молотка. У него не получилось совершить преступление. Жертву покушения госпитализировали. До нападения Абдурахманов получал угрозы. С ним также связывались "власти Евросоюза", которые предупреждали об угрозе жизни блогера после убийства Имрана Алиева.

Ранее Кремль прокомментировал покушение на критикующего Кадырова из Европы блогера.