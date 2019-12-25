Руководитель Гидрометцентра рассказал о причинах тумана в Подмосковье

Специалист связывает явление с перепадом температур.

Утром во вторник, 27 сентября, Московскую область накрыл густой туман. Как заверил телеканал "360" научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, явление не стоит ожидать в ближайшие дни.

Связано это было с тем, что в Москве длительное время была облачная погода, поэтому ночные температуры были достаточно высокие. Роман Вильфанд, научный руководитель Гидрометцентра РФ

Накануне вечером в районе Москвы и Московской области ещё не было плотных облаков, которые препятствуют охлаждению подстилающей поверхности земли. Таким образом, сама земля начинает охлаждаться.

Вильфанд добавил, что прошлая ночь стала наиболее холодной за неделю для региона.

Ранее мы сообщили о том, что Петербург будет находиться на границе атмосферных вихрей во вторник.

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