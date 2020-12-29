Пилоты самолетов пролетели в общей сложности 12 часов.

Российские стратегические ракетоносцы Ту-160 выполнили полет над Баренцевым, Гренландским и Норвежским морями. Об этом заявили в пресс-службе Минобороны РФ. Борта находились в воздушном пространстве над нейтральными водами.

Два Ту-160 выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Баренцева, Гренландского и Норвежского морей. Продолжительность полета составила около 12 часов заявление Минобороны РФ

Военные подчеркнули, что полет выполнялся в соответствии с международными требованиями использования воздушного пространства. В миссии принимали участие самолеты Воздушно-космических сил России. Бомбардировщики сопровождались истребителями морской авиации, принадлежащие Северному флоту.

МиГ-31 перехватил самолет-разведчик ВВС Норвегии над Баренцевым морем.

Фото: Минобороны России