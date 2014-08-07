МиГ-31 перехватил самолет-разведчик ВВС Норвегии над Баренцевым морем

Иностранный самолет-разведчик не нарушил госграницу с РФ.

Российский истребитель МиГ-31 перехватил самолет-разведчик Военно-воздушных сил Норвегии над Баренцевым морем. Об этом сообщили специалисты из Национального центра управления обороной. Военные уточнили, что самолет сопроводил иностранный борт, пока тот не поменял направление полета. Инцидент зафиксирован 29 января.

Российскими средствами контроля воздушного пространства над территорией Норвегии была обнаружена приближающаяся к государственной границе РФ воздушная цель сообщение Национального центра управления обороной РФ

Известно, что самолет ВВС Норвегии был идентифицирован как воздушное судно радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы "Фалкон-20". После того, как самолет развернулся от российских границ, сопровождающий его МиГ-31 вернулся на аэродром базирования. Военные рассказали, что нарушения госграницы РФ допущено не было.

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