Истребитель Су-30 перехватил самолет ВВС Японии

Нарушения государственных границ со стороны японского лайнера не было допущено.

Российский истребитель Су-30 поднялся на перехват воздушной цели, обнаруженной над Японским и Охотским морями. Об этом сообщил Национальный центр управления обороной России.

Целью оказался патрульный самолет OP-3C ВВС Японии. Он двигался в сторону российской границы, однако нарушения границ не было допущено. Су-30 сопроводил японский самолет над акваториями Японского и Охотского морей, после чего благополучно вернулся на аэродром базирования.

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