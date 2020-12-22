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Истребитель Су-30 перехватил самолет ВВС Японии

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Нарушения государственных границ со стороны японского лайнера не было допущено.

Российский истребитель Су-30 поднялся на перехват воздушной цели, обнаруженной над Японским и Охотским морями. Об этом сообщил Национальный центр управления обороной России.

Целью оказался патрульный самолет OP-3C ВВС Японии. Он двигался в сторону российской границы, однако нарушения границ не было допущено. Су-30 сопроводил японский самолет над акваториями Японского и Охотского морей, после чего благополучно вернулся на аэродром базирования.

Ранее стало известно, что модернизированный МиГ-31БМ пополнил состав морской авиации ТОФ.

Теги: истребитель, самолет, су-30, япония
Категории: Лента новостей, Новости России,

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