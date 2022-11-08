Трюдо: Китай продолжает пытаться влиять на демократические процессы в Канаде

Премьер Канады оценил финансирование кандидатов со стороны КНР.

Канадский премьер-министр Джастин Трюдо заявил, что Китай продолжает пытаться влиять на демократические процессы в стране. Соответствующей информацией политик поделился с журналистами в ходе пресс-конференции, проводимой в Монреале. СМИ попросили спикера оценить данные местного издания Global News, которое ранее сослалось на то, что со стороны Пекина имели место попытки вмешаться в избирательный процесс. В частности, КНр якобы финансировал кампании 11 кандидатов.

К сожалению, мы видим, что государственные структуры разных государств, будь то Китай или другие страны, продолжают играть в агрессивные игры с нашими институтами и демократиями. Джастин Трюдо, премьер-министр Канады

Глава местного правительства отметил, что на федеральных выборах в 2019 и 2021 годах в Канаде был создан специальный комитет для обеспечения невмешательства в подобные выборные процессы.

Власти Канады вводят санкции в отношении еще 35 физических и 6 юридических лиц РФ.

Фото и видео: YouTube / cpac