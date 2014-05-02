Власти Канады вводят санкции в отношении еще 35 физических и 6 юридических лиц РФ

Джастин Трюдо рассказал о рестрикциях против руководителей "Газпрома".

Власти Канады вводят персональные санкции в отношении еще 35 физических и 6 юридических лиц из России. Соответствующее заявление в ходе выступления перед представителями канадско-украинского сообщества в городе Виннипеге провинции Манитоба сделал местный премьер-министр Джастин Трюдо пояснил, что в том числе личное давление будет оказываться на руководящий состав компании "Газпром".

Сегодня мы добавляем в этот список еще 35 человек, в том числе влиятельных руководителей государственной энергетической компании "Газпром", и вводим санкции в отношении шести компаний энергетического сектора. Джастин Трюдо, глава канадского правительства

Известно, что под канадские рестрикции подпали председатель совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков, заместитель руководителя российского правительства Александр Новак, глава Минпромторга Денис Мантуров, министр энергетики Николай Шульгинов, официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов, а также ректор РГУ нефти и газа имени Губкина Виктор Мартынов, заместитель главы "Газпрома" Виталий Маркелов, президент концерна "Группа Альянс" Муса Бажаев.

Канада пообещала направить Украине военную помощь на $34,1 млн.

Фото и видео: YouTube / Global News