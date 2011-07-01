За упрощение трудоустройства подростков выступили две трети петербуржцев

В 65% случаев в пользу инициативы высказались сами несовершеннолетние.

За упрощение трудоустройства подростков выступили две трети жителей Северной столицы: 64% горожан уверены, что инициатива полезна. Кроме того, они выступают за то, чтобы разрешить несовершеннолетним официально работать с 14 лет без согласия органов опеки. Об этом сообщила пресс-служба сервиса по поиску работы "HeadHunter Северо-Запад" со ссылкой на проведённое исследование.

Против такой меры проголосовали 28% респондентов, остальные затруднились ответить. В 65% случаев в пользу инициативы высказались сами несовершеннолетние.

Кроме того, 58% заявили, что первая подработка у них появилась до 18-ти лет, ещё 38% начали работать в период от 18 до 25 лет.

Ранее мы сообщили о том, что в Мурино начинается строительство новой школы на 1175 мест.

Фото: Pxhere