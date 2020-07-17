Трутнев заявил о скором назначении врио губернатора Хабаровского края

Ранее Трутнев заявил о плохой работе властей Хабаровского края.

Полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев заявил о том, что назначение врио губернатора Хабаровского края скоро произойдёт. Об этом пишут "РИА Новости".

Будет решать президент, прежде всего основываясь на позиции следственных органов. Юрий Трутнев, полпред президента РФ

Он отметил, что о сроках, в которые сделают доклад, ему неизвестно.

Ранее Трутнев заявил о плохой работе властей Хабаровского края.